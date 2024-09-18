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  • Депутат Милонов о словах Глушенкова про сборную: «Когда рука восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола»
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Депутат Милонов о словах Глушенкова про сборную: «Когда рука восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола»

Виталий Милонов призвал простить Максима Глушенкова за слова о сборной.

Полузащитник «Зенита» заявил, что его не мотивируют матчи с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

– Просто у парня есть объективная обида на ситуацию, что его не могут вызвать. И он себя пытается настроить себя как в басне «Лиса и виноград», зеленый еще, и матч недостаточно хороший.

Давайте простим человека, который очень переживает из-за того, что не может защитить честь любимой страны из-за сломанной руки. Я уверен, что когда рука починится, срастется, восстановится, он будет играть и с Вьетнамом, и с любой другой страной только для того, чтобы показать превосходство и красоту нашего футбола.

– Вопрос только в том, вызовет ли его Карпин после таких слов.

– Думаю, Карпин простит парня. У него травма, болит, сказал, не подумав. Он шестой раз извинится. Уверен, хорошему футболисту всегда найдется место в нашей сборной, – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Государственная дума
logoСборная Вьетнама по футболу
logoВиталий Милонов
logoМаксим Глушенков
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