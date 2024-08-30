Депутат Милонов о Соболеве: «Московская купеческая обстановка расхолаживает. Мы прямые, как газопровод «Газпрома». Возможно, болотные ветра освежат Александра»

Виталий Милонов оценил вероятный переход Александра Соболева в «Зенит».

Форвард близок к трансферу в петербургский клуб из «Спартака».

– Эта московская купеческая обстановка людей немножечко расхолаживает. Как бояре, они начинают судачить, плести интриги.

В Петербурге все по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь.

Мы прямые, как газопровод «Газпрома». Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние.

Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться, обновить себя, свою репутацию и пойти по хорошему пути.

– Не боитесь, что он станет вторым Дзюбой?

– Думаю, надо дать Соболеву шанс и оценивать его по результату игры, – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.