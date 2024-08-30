Депутат Милонов о Соболеве: «Московская купеческая обстановка расхолаживает. Мы прямые, как газопровод «Газпрома». Возможно, болотные ветра освежат Александра»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Виталий Милонов Политика Александр Соболев Футбол

Виталий Милонов оценил вероятный переход Александра Соболева в «Зенит».

Форвард близок к трансферу в петербургский клуб из «Спартака».

– Эта московская купеческая обстановка людей немножечко расхолаживает. Как бояре, они начинают судачить, плести интриги.

В Петербурге все по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь.

Мы прямые, как газопровод «Газпрома». Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние.

Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться, обновить себя, свою репутацию и пойти по хорошему пути.

– Не боитесь, что он станет вторым Дзюбой?

– Думаю, надо дать Соболеву шанс и оценивать его по результату игры, – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

50 комментариев
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По указке сверху пошло обеление Соболева?)
а то все подключились, Орлов, Боярский, теперь вот этот
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+43
"Мы прямые, как газопровод «Газпрома»"

Главное, чтоб не как Северный поток
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Болотные евро его ещё больше одурманят.
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Болотные ветра ©
Чувствую, мемов с этим будет много))
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Милонов прекратите нюхать болотные ветра, вы же депутат, не стыдно?
+9
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+6
По поводу "честной и прямой" обстановки в газпроме - сделал мне день ))) У меня друг работал сначала в школе газпромовской, потом в керосинке - вот где всем серпентариям серпентарий )))
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Апосля московского купечества, подалися Соболя на обтес ветров болотных
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Никогда не слышал, чтобы петербуржцы говорили о своём городе "болотный". Милонов сам уже типичный москвабадец.
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Какой еще дельфин в болоте
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Яростный борец с ЛГБТ возбудился до такой степени, от одной мысли, что в его город приедет Соболев, что наговорил, сам не поняв чего.
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Что за дебильный вопрос про Дзюбу?
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"Что ты, черт побери, такое несёшь?"©🤦
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главный скрепоносец о футболе заговорил
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знаток трудов Отца Пигидия вылез!
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хахахахаха
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Милоныч сегодня прям красава
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Ответ madaev
Какой еще дельфин в болоте
И небываемое бывает (с)
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Ответ Алексей
Комментарий удален модератором
Не ходите туда больше
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Ответ Алексей
Комментарий удален модератором
Спартак Москва
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Ответ para29
Никогда не слышал, чтобы петербуржцы говорили о своём городе "болотный". Милонов сам уже типичный москвабадец.
Ну построен то на болоте, как ни крути
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Соболев плотно займёт место Сергеева. А если учесть что Сергеев в основном палировал лавку в зените, то та же участь ждёт и дельфина.
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Ответ Санитар-волк
По поводу "честной и прямой" обстановки в газпроме - сделал мне день ))) У меня друг работал сначала в школе газпромовской, потом в керосинке - вот где всем серпентариям серпентарий )))
мой знакомый переехал с Межрегионгазом с Питер, долго сопротивлялся. но пришлось. Говорит гадюшник там неслабый, на всех уровнях)
+4
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А этот , что так долго и непонятно выражался? А, сам, говорил, что прямой как газопровод " Газпрома".
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Милонов везде свой поганый нос сунет.
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Тогда уж не болотные ветра, а ветра лечебной грязи)
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Ответ Антон Лукашов
Читал, что постройка С- Петербурга на болотах- не более, чем миф. На сколько это правда, не берусь судить. Читал так же, что Москва строилась на болотах, кому верить, не знаю. Но, ничего постыдного в основании городов на болотах не вижу.
Вот что нашел:
Петр I выбрал для строительства города дельту Невы. Эта река соединяет Ладожское озеро – второе по величине в России – с Балтийским морем. В VIII–XIII веках по Неве проходил водный путь «из варяг в греки» – из Скандинавии в Византию.
«Здесь будет город заложен», 1880
Н. Ф. Добровольский.
C финского Нева переводится как «болото», возможно, поэтому и возникли ассоциации, что город на Неве – это «город на болоте».
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Ответ Den-is
Ну построен то на болоте, как ни крути
Читал, что постройка С- Петербурга на болотах- не более, чем миф. На сколько это правда, не берусь судить. Читал так же, что Москва строилась на болотах, кому верить, не знаю. Но, ничего постыдного в основании городов на болотах не вижу.
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Ну всё, подключили тяжеловесов
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Освежат дельфина 🐬? Ну, это как то.... По отношению к дельфинам.
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Ответ Алексей
Комментарий удален модератором
Реально... Спартак та еще клоака.
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