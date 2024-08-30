Депутат Милонов о Соболеве: «Московская купеческая обстановка расхолаживает. Мы прямые, как газопровод «Газпрома». Возможно, болотные ветра освежат Александра»
Виталий Милонов оценил вероятный переход Александра Соболева в «Зенит».
Форвард близок к трансферу в петербургский клуб из «Спартака».
– Эта московская купеческая обстановка людей немножечко расхолаживает. Как бояре, они начинают судачить, плести интриги.
В Петербурге все по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь.
Мы прямые, как газопровод «Газпрома». Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние.
Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться, обновить себя, свою репутацию и пойти по хорошему пути.
– Не боитесь, что он станет вторым Дзюбой?
– Думаю, надо дать Соболеву шанс и оценивать его по результату игры, – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
а то все подключились, Орлов, Боярский, теперь вот этот
Главное, чтоб не как Северный поток
Чувствую, мемов с этим будет много))
Петр I выбрал для строительства города дельту Невы. Эта река соединяет Ладожское озеро – второе по величине в России – с Балтийским морем. В VIII–XIII веках по Неве проходил водный путь «из варяг в греки» – из Скандинавии в Византию.
«Здесь будет город заложен», 1880
Н. Ф. Добровольский.
C финского Нева переводится как «болото», возможно, поэтому и возникли ассоциации, что город на Неве – это «город на болоте».