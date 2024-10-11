Медведев о победе «Зенита» в CAS в споре с «Барсой» по делу Малкома: «Справедливость восторжествовала. Пожелаю выяснять отношения только на футбольном поле»

Александр Медведев высказался о победе «Зенита» в суде по делу Малкома.

«Барселона » при продаже бразильца в «Зенит » в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить сине‑гранатовым денежную компенсацию, если петербуржцы попадут в Лигу чемпионов в сезоне‑2022/23.

ФИФА отклонила претензию каталонского клуба к «Зениту», так как команда из Санкт-Петербурга не участвовала в том сезоне ЛЧ из-за отстранения российских клубов.

«Барселона» обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS ), но и он вынес решение в пользу «Зенита».

«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонен – справедливость восторжествовала.

Хочется пожелать выяснять отношения только на футбольном поле», – заявил председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев .

CAS отклонил претензию «Барсы» к «Зениту» насчет выплат за Малкома. Каталонцы требовали бонус за выход петербуржцев в ЛЧ-2022/23, где чемпион РПЛ не сыграл