Медведев о победе «Зенита» в CAS в споре с «Барсой» по делу Малкома: «Справедливость восторжествовала. Пожелаю выяснять отношения только на футбольном поле»
«Барселона» при продаже бразильца в «Зенит» в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить сине‑гранатовым денежную компенсацию, если петербуржцы попадут в Лигу чемпионов в сезоне‑2022/23.
ФИФА отклонила претензию каталонского клуба к «Зениту», так как команда из Санкт-Петербурга не участвовала в том сезоне ЛЧ из-за отстранения российских клубов.
«Барселона» обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), но и он вынес решение в пользу «Зенита».
«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонен – справедливость восторжествовала.
Хочется пожелать выяснять отношения только на футбольном поле», – заявил председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.
CAS отклонил претензию «Барсы» к «Зениту» насчет выплат за Малкома. Каталонцы требовали бонус за выход петербуржцев в ЛЧ-2022/23, где чемпион РПЛ не сыграл
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