Тошич об РПЛ: «Зенит» остается главным фаворитом. ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке за чемпионство – верим в победу Николича»
Зоран Тошич назвал ЦСКА в числе претендентов на чемпионство в этом сезоне.
«Понятное дело, что «Зенит» остается главным фаворитом сезона – они шесть лет подряд становятся чемпионами.
Мне кажется, что ЦСКА борется за чемпионство, победа над «Динамо» об этом и говорит. Тот же «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке за золотыми медалями, поэтому будет интересный чемпионат. Верим в победу Николича», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
После 11 туров ЦСКА идет 4-м в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков. Команда на 7 очков отстает от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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