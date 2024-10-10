Тошич об РПЛ: «Зенит» остается главным фаворитом. ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке за чемпионство – верим в победу Николича»

Зоран Тошич назвал ЦСКА в числе претендентов на чемпионство в этом сезоне.

«Понятное дело, что «Зенит » остается главным фаворитом сезона – они шесть лет подряд становятся чемпионами.

Мне кажется, что ЦСКА борется за чемпионство, победа над «Динамо » об этом и говорит. Тот же «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке за золотыми медалями, поэтому будет интересный чемпионат. Верим в победу Николича», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

После 11 туров ЦСКА идет 4-м в таблице Мир РПЛ , набрав 20 очков. Команда на 7 очков отстает от лидирующих «Краснодара » и «Локомотива ».