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Де ла Фуэнте – Надалю: «Спасибо за все, что ты дал нашей стране и миру тенниса. Твое наследие продолжит жить, вдохновляя нас становиться лучше и мечтать о великом»

Луис де ла Фуэнте опубликовал открытое письмо, посвященное Рафаэлю Надалю.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Надаль объявил, что завершит карьеру в этом году. Последним турниром в карьере испанца станет финал Кубка Дэвиса в ноябре.

«Дорогой Рафа,

Не могу начать иначе, как со слов благодарности. Ты был, есть и будешь величайшим профессионалом, лучшим послом Испании и легендой мирового спорта. На протяжении более двух десятилетий ты дарил нам незабываемые моменты на кортах, а также являлся примером преданности, упорства, труда и страсти.

Помимо титулов и всевозможных очков, ты показал нам важность скромности и уважения, ценностей, которые выходят за пределы спорта. Спасибо, Рафа, за все, что ты дал нашей стране и миру тенниса. Твое наследие продолжит жить, вдохновляя нас становиться лучше и мечтать о великом», – сказал главный тренер сборной Испании.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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