Синнер о молодых топах: «Мы не можем сравнивать себя с Большой тройкой, это нереально. Они стабильно играли не просто один или два сезона, а 15 лет»
Янник Синнер высказался о Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале и Роджере Федерере.
– Для нового, молодого поколения достижения Большой тройки – это дополнительное давление или, наоборот, мотивация двигаться вперед?
– Они добились поразительных результатов. Давление, так или иначе, будет всегда. Я привык думать о себе: что нужно делать на корте, в чем прибавить, и надеюсь, что за счет этого становлюсь более качественным и стабильным теннисистом. Они стабильно играли многие годы: не просто один или два сезона, а 15 лет.
Поразительно, чего они добились. Мы можем многое у них перенять. Мы не можем сравнивать себя с ними, это нереально, тем более в данный момент. Нам всем очень повезло увидеть, как играет Большая тройка. И мне очень повезло узнать их в личном плане и чему-то у них научиться.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Синнера
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