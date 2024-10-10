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Синнер о молодых топах: «Мы не можем сравнивать себя с Большой тройкой, это нереально. Они стабильно играли не просто один или два сезона, а 15 лет»

Янник Синнер высказался о Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале и Роджере Федерере.

– Для нового, молодого поколения достижения Большой тройки – это дополнительное давление или, наоборот, мотивация двигаться вперед?

– Они добились поразительных результатов. Давление, так или иначе, будет всегда. Я привык думать о себе: что нужно делать на корте, в чем прибавить, и надеюсь, что за счет этого становлюсь более качественным и стабильным теннисистом. Они стабильно играли многие годы: не просто один или два сезона, а 15 лет.

Поразительно, чего они добились. Мы можем многое у них перенять. Мы не можем сравнивать себя с ними, это нереально, тем более в данный момент. Нам всем очень повезло увидеть, как играет Большая тройка. И мне очень повезло узнать их в личном плане и чему-то у них научиться.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Синнера
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoЯнник Синнер
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