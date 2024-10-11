Зверев – Надалю: «Твое имя и наследие останутся в книгах рекордов навсегда»
Александр Зверев обратился к Рафаэлю Надалю, который вчера объявил, что завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.
«Мы любим тебя, Рафа!
От просмотра твоих самых запоминающихся матчей до возможности делить с тобой корт в такие моменты.
Может, твоя карьера и заканчивается, но твое имя и наследие останутся в книгах рекордов навсегда ♾️.
Рафа, спасибо за все, что ты сделал на корте и за его пределами! ❤️», – написал Зверев в инстаграме.
Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений
Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Зверева
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