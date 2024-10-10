Хачанов – Надалю: «Я всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, умением никогда не сдаваться, уважением к сопернику и любовью к игре»

Карен Хачанов отреагировал на новость, что Рафаэль Надаль завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.

«Один из главных бойцов в нашем спорте. Я всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, умением никогда не сдаваться, уважением к сопернику и любовью к игре! Спасибо за все! Тебя будет не хватать...

Конец эпохи 🥲💔

Рафа, снимаю шляпу! 🙌🏻» – написал Хачанов и выложил свое детское фото в безрукавке, бриджах и повязке на голову.