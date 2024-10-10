Хачанов – Надалю: «Я всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, умением никогда не сдаваться, уважением к сопернику и любовью к игре»
Карен Хачанов отреагировал на новость, что Рафаэль Надаль завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.
«Один из главных бойцов в нашем спорте. Я всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, умением никогда не сдаваться, уважением к сопернику и любовью к игре! Спасибо за все! Тебя будет не хватать...
Конец эпохи 🥲💔
Рафа, снимаю шляпу! 🙌🏻» – написал Хачанов и выложил свое детское фото в безрукавке, бриджах и повязке на голову.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости