Молодежная сборная России разгромила Вьетнам – 3:0. Забили Лепский, Колтаков и Дорофеев

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Молодежная сборная России обыграла команду Вьетнама в товарищеском матче.

Встреча проходила в Ханое в закрытом режиме по просьбе сборной Вьетнама. Команда Ивана Шабарова разгромила хозяев со счетом 3:0. 

Голы забили Иван Лепский, Алексей Колтаков и Константин Дорофеев.

Молодежная команда проведет еще один товарищеский матч с Вьетнамом 9 сентября. Он также состоится в Ханое на полях «Центра подготовки молодых футболистов Вьетнама» в закрытом режиме.

Вчера основная сборная России выиграла у команды Вьетнама с аналогичным счетом – 3:0.

2 комментария
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Состав написать,не??? Трудновато??
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Ответ zfsvpr5qvj
Состав написать,не??? Трудновато??
Не могут перевести фамилии наших игроков с вьетнамского языка
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