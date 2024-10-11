Александр Тарханов: «Гончаренко попытается не дать вылететь «Пари НН». Гарантий нет, 6–7 команд будут бороться за выживание»
Александр Тарханов оценил перспективы «Пари НН» при новом тренере Викторе Гончаренко.
После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.
— Гончаренко — опытный и квалифицированный тренер. Конечно, он будет пытаться не дать вылететь «Пари НН». Это главная задача.
— Гончаренко удастся ее выполнить?
— Посмотрим. В «Урале» он вроде начал хорошо, а потом они вылетели. Тут сложно сказать. Все зависит от того, как он и коллектив сработают. Гарантий тут дать нельзя, поскольку 6–7 команд будут бороться за выживание, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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