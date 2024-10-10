Экс-директор «Пари НН» Маслов о Гончаренко: «Главное, чтобы был драйв. Бороться за выживание – новый для него опыт» 

Денис Маслов оценил назначение Виктора Гончаренко тренером «Пари НН».

– Отличный тренер. Он обладает всеми нужными навыками, тренировать он точно умеет. В РПЛ он работал с несколькими командами. Есть у кого-то сомнения, что он квалифицированный тренер? Таких сомнений нет ни у кого. Самое главное, чтобы у Гончаренко был драйв.

Понятно, что он работал в других условиях. От ЦСКА требовали чемпионства, от «Краснодара» – медалей. От «Кубани» и «Урала» – места в десятке. В «Нижнем» другая задача. Главное, чтоб у него хватило задора для выполнения такой задачи. Так понимаю, бороться за выживание – новый для него опыт. Гончаренко равно качество.

– Его работа в «Урале» не вызывает сомнений?

– Он умеет тренировать, в этом нет сомнений. Я как раз сделал акцент на его драйве. Как только «Урал» опустился ниже мест, за которые он должен бороться, глаза немного потухли. «Нижнему» сейчас деваться некуда, ниже только дно. Главное, чтоб ему было именно интересно работать, – сказал бывший гендиректор «Пари НН».

После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.