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Гончаренко о задаче «Пари НН»: «Сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Нужно стараться побеждать и чтобы футболисты развивались» 

Виктор Гончаренко высказался после своего назначения тренером «Пари НН».

После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.

– Что для вас переход в «Пари НН»? Это возвращение в Мир РПЛ, возможность бороться с командой за более высокие места?

– Все вместе. Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим. 

Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата. Хотелось бы, чтобы на наши матчи приходило больше зрителей. Все-таки 7-8 тысяч болельщиков для такого прекрасного стадиона маловато.

– Какие первые шаги или решения вы планируете сделать в качестве главного тренера «Пари НН»?

– Когда тренер приходит в команду, у него есть идеи. Но прежде всего важно познакомиться с командой и прочувствовать настроение футболистов. Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками – тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло.

– Как вы оцениваете турнирное положение, в котором находится «Пари НН»? И реально ли команде подняться выше?

– Здесь важнее, чтобы мы выходили заряженными, готовыми и старались делать все возможное, чтобы набирать очки в каждом матче.

– У вас была встреча с руководством клуба? Какие задачи поставлены?

– Нужно сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Понятно, что также надо кое-что видоизменить в игре. Нужно стараться побеждать и стараться, чтобы футболисты развивались.

– В какой футбол при вас будет играть «Пари НН»?

– Давайте наберемся терпения. В РПЛ много нюансов. Повторюсь, у нас есть идеи, посмотрим, что сможем выжать из команды. Но на все нужно время, – сказал Гончаренко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
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