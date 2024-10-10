Гончаренко о задаче «Пари НН»: «Сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Нужно стараться побеждать и чтобы футболисты развивались»
После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.
– Что для вас переход в «Пари НН»? Это возвращение в Мир РПЛ, возможность бороться с командой за более высокие места?
– Все вместе. Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим.
Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата. Хотелось бы, чтобы на наши матчи приходило больше зрителей. Все-таки 7-8 тысяч болельщиков для такого прекрасного стадиона маловато.
– Какие первые шаги или решения вы планируете сделать в качестве главного тренера «Пари НН»?
– Когда тренер приходит в команду, у него есть идеи. Но прежде всего важно познакомиться с командой и прочувствовать настроение футболистов. Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками – тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло.
– Как вы оцениваете турнирное положение, в котором находится «Пари НН»? И реально ли команде подняться выше?
– Здесь важнее, чтобы мы выходили заряженными, готовыми и старались делать все возможное, чтобы набирать очки в каждом матче.
– У вас была встреча с руководством клуба? Какие задачи поставлены?
– Нужно сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Понятно, что также надо кое-что видоизменить в игре. Нужно стараться побеждать и стараться, чтобы футболисты развивались.
– В какой футбол при вас будет играть «Пари НН»?
– Давайте наберемся терпения. В РПЛ много нюансов. Повторюсь, у нас есть идеи, посмотрим, что сможем выжать из команды. Но на все нужно время, – сказал Гончаренко.
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