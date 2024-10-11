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Холанд о том, что побил рекорд по голам за Норвегию: «Я счастлив и горжусь, он долго держался. У меня впереди еще много лет» 

Эрлинг Холанд высказался о своем рекорде по голам за сборную Норвегии.

Форвард сделал дубль в игре Лиги наций со Словенией (3:0), забив 33-й и 34-й мячи за национальную команду и опередив Йергена Юве, у которого 33 гола.

«Конечно, это большое историческое достижение. Я счастлив и горжусь, это фантастический рекорд. Он долго держался. У меня впереди еще много лет, и я наслаждаюсь.

У меня давно не было столько энергии на поле», – сказал Холанд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Reuters
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