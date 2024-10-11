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Спаллетти о 2:2 с Бельгией: «Красная карточка выходит за рамки тактики, но Италия могла доминировать и во втором тайме тоже»

Лучано Спаллетти подвел итоги матча 3-го тура Лиги наций Италия – Бельгия (2:2).

Италия повела со счетом 2:0 к 24-й минуте. Команда осталась в меньшинстве на 40-й  – Лоренцо Пеллегрини получил прямую красную карточку. Через две минуты бельгийцы сократили отставание в счете, а на 61-й забили снова.

– Временами случаются инциденты, меняющие ход матча, потом ты сразу пропускаешь гол, и исход встречи решает уже не футбол, а вещи, выходящие за рамки тактики и планирования. Хотя у нас была возможность доминировать и во втором тайме тоже.

– Оба гола соперника пришли со стандартов – после розыгрыша штрафного и углового.

– Я был больше расстроен тем, как мы несколько раз теряли мяч, но, к сожалению, у Бельгии есть эти топ-игроки, которые хороши на флангах. Это заставляет соперника удваивать опеку.

Мы не допускали много моментов у своих ворот с игры, но мы страдали на стандартах, и нам также немного не повезло.

– Несмотря на потерю очков, Италия все еще лидирует в группе.

– Мы увидели, что команда играет в хороший футбол, проявляет характер, хорошо располагается на поле и делает все, что мы видели в двух предыдущих играх.

Нам нужно было подтверждение того, что и в том матче мы способны определять свою судьбу, брать все в свои руки. И мы это сделали, – сказал главный тренер сборной Италии Спаллетти в эфире RAI Sport.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football Italia
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