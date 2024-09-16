«Нельзя обосраться. Если ты боишься «Реала» только потому, что это «Реал», то проиграешь. Тогда не надо даже ехать на матч». Ундав об игре с мадридцами

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав высказался о предстоящем матче с «Реалом».

Команды встретятся в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 17 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Нельзя обосраться. Мы должны выйти на поле с ясной головой и думать, что можем победить. Иначе у нас нет шансов. Если ты боишься «Реала » только потому, что это «Реал», то ты проиграешь. Тогда тебе даже не надо ехать на матч.

Я знаю, каким противным защитником может быть [Рюдигер ], когда ты играешь против него. Я готов, я уже заметил в сборной, что он щипает соперников. Я должен сказать Демировичу , чтобы он приготовился к тому, что его будут много щипать», – сказал Ундав .