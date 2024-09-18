Вязкий старт «Реала» в ЛЧ: добили «Штутгарт» только после 80-й. Спас Рюдигер

Мбаппе и Эндрик тоже забили.

«Реал» сложно начинал даже в любимой Лиге чемпионов: добили «Штутгарт» лишь на 83-й и 90+5-й.

Тяжелые 3:1 дома.

Качели «Реала»: забили Мбаппе и Эндрик, а спас Рюдигер

«Штутгарт» отлично стартовал, давил «Реал». На 18-й минуте полузащитник Анджело Штиллер даже вышел один на один и пробил с десяти метров, но Тибо Куртуа чудом вытащил. Через пару минут на ворота «Мадрида» опасно вывалился форвард Дениз Ундав – тут помогла перекладина.

На 34-й «Реал» претендовал на пенальти: Тони Рюдигер повалился, якобы получив шипами по ноге от защитника Максимилиана Миттельштедта. Арбитр Халил Мелер сначала поставил, но через ВАР отменил решение. Касания и не было, все справедливо.

Но и желтой за симуляцию Рюдигер не получил. После матча Тони согласился с судьей: «Да, соперник меня чуть задел, но это не пенальти».

Под конец тайма Дани Карвахаль врезался в Ундава – немец скорчился от боли уже в штрафной, но до этого залез в офсайд. Нет пенальти.

Сразу после перерыва «Мадрид» реактивно повел: Орельен Тчуамени шикарно отдал на фланг, Родриго убежал в штрафную и выкатил Килиану Мбаппе на пустые. Француз не простил – и забил пятый гол в семдьмом матче за «Мадрид» (правда, два из них – с пенальти).

Снова ошибся Миттельштедт: проспал пас и махнул мимо мяча.

Есть первый гол Мбаппе за «Реал» в ЛЧ: шесть раз он забил за «Монако», 42 – за «ПСЖ». Всего – 49 мячей. Килиан ворвался в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов и догнал Альфредо Ди Стефано с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

Казалось, «Реал» выхватил инициативу: через пару минут после гола Винисиус попал в перекладину, выпады Мбаппе стали опаснее. Но на 68-й «Штутгарт» отыгрался: подача углового, скидка на дальнюю – и обратно во вратарскую, где оказался Ундав, который просто перебросил Куртуа.

Забавно, что перед этим матчем Ундав выдал такую цитату: «Нельзя обосраться. Мы должны выйти на поле с ясной головой и думать, что можем победить. Иначе у нас нет шансов. Если ты боишься «Реала» только потому, что это «Реал», то ты проиграешь. Тогда тебе даже не надо ехать на матч».

Выходит, говорил не зря?

Гости могли забивать и второй, но хавбек Энцо Мийо промахнулся из выгодной позиции. Как обычно, даже в такой ситуации «Реал» спасся: вышедший на замену Лука Модрич шикарным навесом с углового нашел голову Рюдигера. Антонио точно ударил в дальний угол – кипер Александр Нюбель потерял позицию, не спас.

«Штутгарт» пытался снова перевернуть игру, но в самом конце пропустил третий – мощный удар Эндрика. Ему дали всего 10 минут, а он снова забил – первый гол в Лиге чемпионов в дебютном матче. Карло Анчелотти оценил смелый удар бразильца коротко: «У этого парня есть яйца».

Тяжелые 3:1 – вот такой старт у кризисного «Мадрида».

Эффективность Эндрика – топ. Два гола за 44 минуты в «Реале»

Пока юный талант играет мало: Карло Анчелотти выпускает его только в концовках, еще ни разу не давал шанса в старте. Но, похоже, для Эндрика это не проблема. Эндрик суммарно провел 44 минуты и успел забить уже дважды.

Причем в дебютах.

● Первый матч в Ла Лиге – гол «Вальядолиду» через восемь минут.

● Первый матч в ЛЧ – гол «Штутгарту» через 16 минут.

Только что Эндрик стал самым молодым игроком в истории «Мадрида», забившим в Лиге чемпионов: ему 18 лет и 58 дней, побил рекорд Рауля (18 лет и 114 дней).

Теперь лучше понятно, почему Эндрик не намерен искать большего игрового времени в другой команде. As в начале сезона писал, что игрок недоволен игровым временем и может уйти в аренду в январе.

Слухи недавно развеял журналист The Athletic Марио Кортегана:

«Эндрик не намерен уходить. Он понимает, что в «Реале» нужно быть терпеливым и ждать своего шанса. Партнеры отмечают, что он готов учиться, очень хорошо проявляет себя на тренировках. Тренеры тоже очень довольны. Анчелотти считает, что через два-три года Эндрик может быть одним из лучших игроков мира».

Так далеко взглянуть пока трудно, но что Эндрик не хандрит и пользуется даже крохами времени – факт.

***

«Реал» не в форме, но набирает важные очки – сложно и в Ла Лиге, и в ЛЧ.

Дальше у «Мадрида» выезд к «Лиллю», потом домашний матч с «Дортмундом». Параллельно с этим непростой календарь в чемпионате: «Эспаньол», «Алавес», «Атлетико», «Вильярреал» и «Сельта». А потом – класико против «Барселоны» 27 октября.

«Реал» с Мбаппе: начало новой эры в вопросах и ответах Лукомского

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos