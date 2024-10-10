Юрий Семин: «Зенит» нельзя назвать непобедимым, «Краснодар» это показал. Интрига в РПЛ закручена лихо»
Юрий Семин не считает «Зенит» непобедимым и видит интригу в Мир РПЛ.
– Интрига в этом розыгрыше РПЛ уже закручена лихо. В верхней части таблицы меняются лидеры – для болельщиков это всегда хорошо.
– Случится ли седьмое чемпионство «Зенита» подряд?
– Все покажет таблица после тридцати туров. «Зенит» нельзя назвать непобедимым. И «Краснодар» это показал, – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России Семин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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