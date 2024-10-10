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Семак о «Зените»: «Не вижу никакого спада. В наборе очков баланс нормальный, в качестве есть куда стремиться»

Сергей Семак не считает, что у «Зенита» наметился спад перед паузами на сборные.

«Не вижу никакого спада перед паузой для сборных. Есть определенные моменты, которые надо менять: структуру игры, улучшение позиционной игры.

Если мы говорим об игре и результате: с тем же «Оренбургом» все рекорды по xG и угловым перебили. Вопрос только в том, что забили мало. Если бы забили три-четыре мяча, все бы говорили, что здорово сыграли. Не нужно отталкиваться исключительно от результата. Мы понимаем, что это был далеко не идеальный матч, но в то же время это была абсолютно уверенная по игре победа.

Что касается матча с «Краснодаром»: это выездная игра против тяжелого соперника. Она могла сложиться по-разному. На поражение мы этот матч не наиграли, но в футболе выигрывает тот, кто забивает. Мы не смогли забить, ошиблись, пропустили и проиграли. Ничего страшного, будем двигаться дальше.

Вы забыли матч с «Акроном», который мы нормально сыграли и по качеству, и по результатам.

Я не вижу никакой тенденции, что мы перед сборными проседаем. Что касается набора очков, здесь баланс нормальный. Что касается качества, есть куда стремиться. Это связано и с адаптацией того же Лусиано, и с травмой Глушенкова, и с не лучшим состоянием некоторых лидеров. Комплекс причин, который мешает нам по качеству игры выглядеть чуть лучше.

Но в течение сезона эти матчи выйдут в определенный баланс. Это касается не только «Зенита». Будем работать и надеяться, что наш труд будет оценен справедливым результатом», – заявил главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
logoМаксим Глушенков
logoАкрон
logoЛусиано Гонду
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