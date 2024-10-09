УЕФА и Ассоциация европейских клубов продлили сотрудничество до 2033 года. Глава ECA – президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи
Меморандум о взаимопонимании, подписанный УЕФА и ECA в сентябре прошлого года, был продлен до лета 2033-го.
Продление соглашения позволит совместному предприятию УЕФА и Европейского союза UEFA Club Competitions SA назначить агентство по маркетингу и продажам для управления коммерческими правами на проведение мужских клубных соревнований УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций и чемпионат Европы на два следующих трехлетних цикла – с 2027-го по 2030-й и с 2030-го по 2033-й. Также продолжится совместное управление женской Лигой чемпионов и новым турниром женских команд, который должен стартовать в следующем сезоне.
«Наше партнерство с ECA является основой инклюзивной, устойчивой и динамичной экосистемы, которая приносит пользу всей европейской футбольной пирамиде. Вместе мы стремимся повысить мировую известность клубных соревнований УЕФА, обеспечивая при этом процветание клубов всех величин в каждом регионе как на поле, так и за его пределами», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Отметим, что главой Ассоциации европейских клубов является президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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