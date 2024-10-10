Горшков о переходе в «Зенит»: «Ни капли сожаления. Надеюсь своей работой добиться больше игровых минут»
Юрий Горшков заявил, что не жалеет о переходе в «Зенит».
«Нет ни капли сожаления. С первого дня я понял, что сделал правильный выбор. Что касается игровых минут, надеюсь своей работой добиться того, чтобы их стало больше», – сказал Горшков.
Футболист перешел в «Зенит» прошлым летом из «Крыльев Советов». В этом сезоне защитник провел на поле 377 минут.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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