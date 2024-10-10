Пивоваров об опросе ВЦИОМ: «Выборка была небольшая, звонили по телефону. Я обычно не отвечаю или вешаю трубку. В выборку попали более специфичные люди, видимо»

Павел Пивоваров высказался о результатах опроса ВЦИОМ об интересе к футболу.

На прошлой неделе ВЦИОМ сообщил , что доля равнодушных к футболу россиян за последние 19 лет выросла с 43 до 77%, а доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз, с 19 до 4%.

– Видел эти данные, но не анализировал их. Там была небольшая выборка, звонили по телефону. Я, например, не очень часто отвечаю, когда звонят с незнакомых номеров. А если мне еще говорят, что это какой‑то опрос, то обычно вешаю трубку. Видимо, в выборку попали более специфичные люди.

– Не было ли мыслей пригласить представителей ВЦИОМ, чтобы показать, что интерес к футболу все‑таки есть?

– Хотим, чтобы наши болельщики приходили на матчи.

– А вдруг среди представителей ВЦИОМ есть болельщики «Динамо»…

– Мы всех ждем, – сказал генеральный директор «Динамо ».