Пивоваров об опросе ВЦИОМ: «Выборка была небольшая, звонили по телефону. Я обычно не отвечаю или вешаю трубку. В выборку попали более специфичные люди, видимо»
На прошлой неделе ВЦИОМ сообщил, что доля равнодушных к футболу россиян за последние 19 лет выросла с 43 до 77%, а доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз, с 19 до 4%.
– Видел эти данные, но не анализировал их. Там была небольшая выборка, звонили по телефону. Я, например, не очень часто отвечаю, когда звонят с незнакомых номеров. А если мне еще говорят, что это какой‑то опрос, то обычно вешаю трубку. Видимо, в выборку попали более специфичные люди.
– Не было ли мыслей пригласить представителей ВЦИОМ, чтобы показать, что интерес к футболу все‑таки есть?
– Хотим, чтобы наши болельщики приходили на матчи.
– А вдруг среди представителей ВЦИОМ есть болельщики «Динамо»…
– Мы всех ждем, – сказал генеральный директор «Динамо».
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