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«Динамо» о сотрудничестве с Владом А4: «Доля детских билетов за год выросла на 74%. Для детей он авторитет, ему доверяют в вопросах спорта»

В «Динамо» рассказали о плодотворном сотрудничестве с блогером Владом А4.

«История с Владом – очень органичная. Он играл за хоккейное «Динамо» Минск с четырех лет. Давно принято, что болельщики футбольного «Динамо» поддерживают хоккейное, волейбольное – и наоборот. Есть такое родство. Поэтому Влад с детства за «Динамо». 

Он переехал в Москву зимой 2022 года. Популярность сумасшедшая – не только в родной Беларуси, но и России. Первый в СНГ и 43-й в мире по подписчикам. Когда организовали первую автограф-сессию Влада, не только на футболе, а вообще в России, были в шоке. Такого количества запросов и откликов никто не ожидал: люди ехали из Новосибирска, Крыма, Ижевска, Екатеринбурга, чтобы пообщаться несколько секунд. 

Когда видишь, какое это счастье для ребенка (кто-то даже плакал), понимаешь: мы делаем что-то очень хорошее и доброе. Первую автограф-сессию провели на игре «Динамо» и ЦСКА в ноябре 2022-го – мы выиграли и собрали солд-аут. Поставили рекорд по количеству детей на стадионе – 5 тысяч, это пятая часть стадиона. Это еще без учета малышей до 7 лет, на которых покупать билет не нужно. Возможно, установили рекорд и вообще по России – просто этими цифрами никто не меряется. На следующих автограф-сессиях Влада, их всего было 5, количество проданных детских билетов вырастало в два-три раза. Нам важно, чтобы часть тех, кто таким образом попал на футбол впервые, потом возвращался. В сезоне-2022/23 доля детских билетов выросла на 74 процента по сравнению с предыдущим.

Охват постов Влада про «Динамо» за прошлый сезон – 60 млн. Колоссальные цифры. Уверены, при всем уважении ни один селебрити из других клубов не сможет дать таких, тем более среди молодежной аудитории. Конечно, есть история Александра Овечкина, который хоть и действующий спортсмен, но тоже наш верный болельщик. Его гол за «Динамо» в выставочной игре с «Амкалом» летом 2022 года и силовой прием против медиафутболиста Крапивникова облетели весь мир. Там охваты еще круче, но это все-таки другое. Один матч, сиюминутный всплеск интереса. 

Проводили исследование: 55 процентов аудитории Влада А4 знают, что он болельщик «Динамо». 69 процентов детей от 8 до 14 лет станут следить за «Динамо», если узнают, что Влад болеет за клуб. 79 процентов сообщили, что доверяют советам А4 в вопросах спорта.

Влад выпускал видео, где рассказывал, что такое «Динамо» – об истории клуба, о стадионе и о том, как на нем классно. Мол, приходите, вместе поддержим команду. Это важно, потому что наши соцсети все же не могут на детском языке объяснить, почему нужно болеть за клуб. У клуба другая повестка. А общение через Влада органичнее.

Для детей он авторитет. Есть истории, что папа, например, болеет за ЦСКА или «Спартак», а ребенок – за «Динамо». Из-за кумира. Плюс Влад выпускает контент уже довольно давно – и немало людей выросли на его роликах. Как кто-то вырос на «Спокойной ночи, малыши», на «Смешариках» или «Фиксиках», а теперь это взрослые люди», – рассказали Спортсу в «Динамо».

Вселенная селебрити РПЛ – зачем клубам Влад А4, Анна Щербакова и Сергей Бурунов?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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