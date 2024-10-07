  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гафин об опросе ВЦИОМ: «Было бы неплохо пригласить на трибуны тех, кто проводил исследования. Мы в «Динамо» абсолютно не чувствуем тех выводов на нас и нашей аудитории»
4

Гафин об опросе ВЦИОМ: «Было бы неплохо пригласить на трибуны тех, кто проводил исследования. Мы в «Динамо» абсолютно не чувствуем тех выводов на нас и нашей аудитории»

Дмитрий Гафин высказался о результатах опроса ВЦИОМ об интересе к футболу.

Согласно представленным данным, доля равнодушных к футболу людей с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 %. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 %), а интересующихся футболом время от времени – с 34 до 18 %.

«Я думаю, что руководство ВЦИОМ и тех, кто конкретно проводил эти исследования, было бы неплохо пригласить на эти трибуны. Такое ощущение, что исследование немного оторвано от жизни либо та методика, которая использовалась, как-то немного не отражает [ситуации].

Мы, по крайней мере, абсолютно не чувствуем на себе, на клубе «Динамо», на нашей аудитории тех выводов, которые были в этом исследовании. Пусть руководители ВЦИОМ приходят на футбол», – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoДинамо Москва
стадионы
logoСпорт-Экспресс
Дмитрий Гафин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Средняя посещаемость РПЛ-2023/24 – 11162 зрителя. Это на 1736 человек больше, чем в прошлом сезоне
10127 мая, 18:32
Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»
2419 мая, 10:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слишкович – болельщикам «Оренбурга»: «Я один ничего не могу – нужна ваша помощь. Это важно, чтобы спасти сезон»
210 минут назад
Спортс’’ ищет QA-инженера, который усилит нашу команду экспертизой в тестировании!
11 минут назадВакансия
КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» о Соболеве на матче с «Акроном» в Кубке
923 минуты назад
Тюкавин о своих словах про Денисова: «Если скажут, что я мешок, например, – не обижусь. Мне Марцел это каждый день на тренировке говорит»
2036 минут назад
Пеп об Эдерсоне: «Вратарь, выигравший АПЛ 4 раза подряд, имеет определенную цену – реальных предложений не поступало»
138 минут назад
Пакистан просит перенести игру с Россией на ноябрь. Матч планировался на 11 октября
638 минут назад
У «Реала» могло быть на 2 очка больше в Ла Лиге без ВАР, у «Атлетико» – на 3. На результат «Барсы» система видеоповторов не повлияла
52сегодня, 08:49
Глушенков пропустит около 4 недель из-за травмы бедра. У хавбека «Зенита» второе повреждение за 2 месяца
61сегодня, 08:45
Алаев о российском футболе: «Зенит» боролся бы за выход в 1/8 финала ЛЧ, да и не только он, сборная была бы конкурентоспособна сейчас. Главное – не бросить весла»
73сегодня, 08:24
КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»
66сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Крыльев» Солдатенков подписал петицию в поддержку Осинькина. Тренера могут заменить на Игнашевича
9 минут назад
Медина может вернуться к общим тренировкам «Спартака» во время паузы на сборные (Metaratings)
215 минут назад
Головин приехал в расположение сборной России
425 минут назадВидео
Мусаев из ЦСКА о Пьяниче: «Когда он с мячом, то вообще на него не смотрит. Только на поле поглядывает и любую передачу отдает»
326 минут назад
Энрике про 1:1 с «Ниццей»: «В перерыве «ПСЖ» вполне мог сделать пять замен, но я сделал только одну»
50 минут назад
Бонуччи о переходе из «Юве» в «Милан» в 2017-м: «Не хотел уезжать из Италии. Мне звонили из «ПСЖ» и «Ман Сити», но я уже дал слово»
451 минуту назад
КДК рассмотрит удаление Кордобы за пинок Шатары в матче Кубка с «Ахматом». Форвард «Краснодара» приглашен на заседание
1сегодня, 09:11
Упамекано получил мышечную травму и не поедет в сборную Франции. Вместо защитника «Баварии» вызван Баде из «Севильи»
9сегодня, 09:09
Форвард ЦСКА Мусаев о 2:1 с «Динамо»: «В 1-м тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы. У нас был план на игру, и он хорошо работал»
4сегодня, 09:00
Слишкович и «Оренбург» подписали 3-летний контракт
7сегодня, 08:59