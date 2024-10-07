Гафин об опросе ВЦИОМ: «Было бы неплохо пригласить на трибуны тех, кто проводил исследования. Мы в «Динамо» абсолютно не чувствуем тех выводов на нас и нашей аудитории»

Дмитрий Гафин высказался о результатах опроса ВЦИОМ об интересе к футболу.

Согласно представленным данным , доля равнодушных к футболу людей с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 %. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 %), а интересующихся футболом время от времени – с 34 до 18 %.

«Я думаю, что руководство ВЦИОМ и тех, кто конкретно проводил эти исследования, было бы неплохо пригласить на эти трибуны. Такое ощущение, что исследование немного оторвано от жизни либо та методика, которая использовалась, как-то немного не отражает [ситуации].

Мы, по крайней мере, абсолютно не чувствуем на себе, на клубе «Динамо», на нашей аудитории тех выводов, которые были в этом исследовании. Пусть руководители ВЦИОМ приходят на футбол», – сказал председатель совета директоров «Динамо ».