Сергей Семак: «Будем готовиться к зимнему окну, все время нужно вносить коррективы. Понимаем, какие есть вопросы, донесли их до руководства»
Сергей Семак высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке.
«Конечно, всегда есть определенные цели и задачи. Что-то получается делать, что-то нет. Не бывает такого, что получается все, что хочется. Как правило, ты делаешь половину работы, чуть больше того, что хотелось бы. По ходу меняется ситуация: не получается в одном месте, получается в другом, и ты по ходу трансферного окна меняешь направление. Сейчас будем готовиться к зимнему окну.
Этот процесс безостановочный и необратимый. Все время нужно вносить коррективы. Мы понимали и понимаем, какие у нас есть вопросы. Донесли их до руководства. Будем работать и смотреть», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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