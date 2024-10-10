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  • «Не завидую Головину, который играет с «Барселоной» в ЛЧ. Просто в тот период было проще себя реализовать». Экс-хавбек ЦСКА Нетфуллин о нераскрытом потенциале
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«Не завидую Головину, который играет с «Барселоной» в ЛЧ. Просто в тот период было проще себя реализовать». Экс-хавбек ЦСКА Нетфуллин о нераскрытом потенциале

Равиль Нетфуллин высказал мнение о карьере Александра Головина.

31-летний полузащитник «Торпедо», начинавший карьеру в ЦСКА, ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что не до конца реализовал свой потенциал.

«Не исключаю. Тем более со стороны виднее. Конечно, не завидую Головину, который играет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Просто в тот период времени было проще себя реализовать.

Ну и вопрос доверия тренеров к молодым игрокам. Но в любом случае Саша – молодец», – заявил Нетфуллин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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