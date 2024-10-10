«Не завидую Головину, который играет с «Барселоной» в ЛЧ. Просто в тот период было проще себя реализовать». Экс-хавбек ЦСКА Нетфуллин о нераскрытом потенциале

Равиль Нетфуллин высказал мнение о карьере Александра Головина.

31-летний полузащитник «Торпедо », начинавший карьеру в ЦСКА , ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что не до конца реализовал свой потенциал.

«Не исключаю. Тем более со стороны виднее. Конечно, не завидую Головину , который играет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Просто в тот период времени было проще себя реализовать.

Ну и вопрос доверия тренеров к молодым игрокам. Но в любом случае Саша – молодец», – заявил Нетфуллин .