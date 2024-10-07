«МЮ» выбирал между Уоткинсом и Хейлундом в 2023-м. Расмуса предпочли из-за возраста и лучшего соотношения цены и качества

Олли Уоткинс мог перейти в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.

ESPN сообщает, что прошлым летом манкунианцы, искавшие центрального нападающего, претендовали на Харри Кейна , Виктора Осимхена и Айвена Тоуни , но по разным причинам их трансферы не состоялись.

Еще более серьезно рассматривался вариант с приобретением у «Астон Виллы » Уоткинса. Однако в итоге было решено, что Расмус Хейлунд, обеспечивает лучшее соотношение цены и качества, чем английский футболист. Важную роль сыграло и то, что датчанин моложе Олли на 7 лет.

Уоткинс забил 19 голов в 37 матчах АПЛ в прошлом сезоне, в этом сезоне у него 4 гола в 7 играх.

Хейлунд в сезоне-2023/24 забил 10 мячей в 30 матчах Премьер-лиги, в текущем сезоне у него пока 0 результативных действий в 3 играх.