Кукурелья о Мареске в «Челси»: «Я доволен. У нас есть футболисты высокого уровня, но нужна стабильность – чтобы тренерам и игрокам дали поработать»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья высказался относительно работы Энцо Марески в «Челси».

«Я доволен. У нас очень хороший тренер с очень понятными идеями.

Посмотрим, сможем ли мы добиться стабильности без многочисленных изменений, и сможет ли тренер передать эти идеи.

Нам нужна стабильность. У нас есть футболисты очень высокого уровня, и, надеюсь, у нас хватит терпения, спокойствия, чтобы все прошло хорошо.

Нам просто нужно добиться стабильности и чтобы тренерам и игрокам дали поработать», – сказал защитник «Челси» Марк Кукурелья.

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