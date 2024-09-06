Кукурелья о Мареске в «Челси»: «Я доволен. У нас есть футболисты высокого уровня, но нужна стабильность – чтобы тренерам и игрокам дали поработать»

Марк Кукурелья высказался относительно работы Энцо Марески в «Челси».

«Я доволен. У нас очень хороший тренер с очень понятными идеями.

Посмотрим, сможем ли мы добиться стабильности без многочисленных изменений, и сможет ли тренер передать эти идеи.

Нам нужна стабильность. У нас есть футболисты очень высокого уровня, и, надеюсь, у нас хватит терпения, спокойствия, чтобы все прошло хорошо.

Нам просто нужно добиться стабильности и чтобы тренерам и игрокам дали поработать», – сказал защитник «Челси» Марк Кукурелья.