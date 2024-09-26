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  • Сычев о продлении контракта Головина с «Монако»: «Это уверенность в завтрашнем дне, серьезный клуб доверяет Александру. Если будет ярко играть, его спокойно заберет топ-клуб»
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Сычев о продлении контракта Головина с «Монако»: «Это уверенность в завтрашнем дне, серьезный клуб доверяет Александру. Если будет ярко играть, его спокойно заберет топ-клуб»

Дмитрий Сычев прокомментировал решение Александра Головина остаться в «Монако».

Ранее стало известно, что российский полузащитник согласовал с клубом пятилетний контракт. 

«Правильно, что Головин продлил контракт с «Монако». Это уверенность в завтрашнем дне. Видно, что серьезный клуб доверяет Александру. «Монако» – один из лидеров чемпионата Франции, а также очень значимая единица на европейской арене. А предложения перейти в какой-то топовый клуб из ведущих чемпионатов всегда возможны.

Не стоит относиться так, что Головин будет все пять лет играть в «Монако». Все зависит от него. Если будет ярко играть, его спокойно заберет топ-клуб, а «Монако» зачастую является трамплином для этого. Александр уже адаптировался, чувствует себя комфортно, получил капитанскую повязку.

Продление очень логично, на него рассчитывают. Это не может не вызывать положительных эмоций», – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoМонако
logoДмитрий Сычев
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoЧемпионат.com
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