Генсек РФС о Дзюбе: «Звезда нашей лиги, крайне квалифицированный футболист. Артем способен установить рекорды и побить еще раз»
36-летний форвард перешел в «Акрон» в сентябре. На его счету гол и три ассиста в пяти матчах за клуб.
Сейчас Дзюба, забивший 230 голов за карьеру, отстает на три мяча от лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова.
Также нападающему осталось сделать семь результативных действий в Мир РПЛ, чтобы побить рекорд Дмитрия Лоськова – 265 (120+145) очков в чемпионатах России.
– Артем никуда и не исчезал из нашего футбола. К нему можно по‑разному относиться, но он крайне квалифицированный футболист, который является звездой нашей лиги. Он не закончил с футболом и не сказал своего последнего слова.
Прекрасно, что Артем реализует свой спортивный потенциал, доказывает. Он же уже так делал, когда уходил в тульский «Арсенал». И если он продолжает показывать себя, делать нашу лигу сильнее – мы только за.
– Рекорды Кержакова и Лоськова побьет?
– Все зависит от него. Артем способен установить рекорды и побить еще раз, – заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
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