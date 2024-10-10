Лотар Маттеус: «Клопп сможет помочь «Ред Булл» достичь поставленных целей. Они мыслят глобально, а Юрген – это глыба. Он тот, кто умеет зажечь людей»
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд стал главой футбольного направления и будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл».
«Думаю, «Ред Булл» мыслит глобально, а Клопп – это глыба. Они подходят друг другу. Грядут изменения, и у него будет полная поддержка со стороны компании. Посмотрим, что получится, но надеюсь, что через несколько лет мы увидим его возвращение на тренерскую скамью.
Полагаю, в последние годы «Ред Булл» проделал отличную работу в Зальцбурге, Лейпциге и Нью-Йорке. А когда куда-то приходит Клопп, то, разумеется, это отличное подспорье. Он тот, кто умеет зажечь людей, и, конечно, он сможет помочь «Ред Булл» достичь поставленных целей. А «Ред Булл» ставит перед собой большие задачи – знаю это по собственному опыту», – сказал экс-игрок сборной Германии, работавший ассистентом тренера «Зальцбурга» в сезоне-2006/07.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий