Иньеста о сравнениях с Педри: «Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств. У него есть талант и потенциал построить собственную карьеру» 

Андрес Иньеста высказался о том, что его сравнивают с хавбеком «Барсы» Педри.

«Это здорово, это прекрасно. Когда-то и меня сравнивали с Лаудрупом и Гвардиолой. У каждого из нас свой стиль, и Педри с его талантом обладает потенциалом построить собственную карьеру.

Педри говорит, что я был его кумиром. Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств [между нами]», – сказал экс-хавбек «Барселоны», объявивший на днях о завершении карьеры.