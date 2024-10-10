Иньеста о сравнениях с Педри: «Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств. У него есть талант и потенциал построить собственную карьеру»
Андрес Иньеста высказался о том, что его сравнивают с хавбеком «Барсы» Педри.
«Это здорово, это прекрасно. Когда-то и меня сравнивали с Лаудрупом и Гвардиолой. У каждого из нас свой стиль, и Педри с его талантом обладает потенциалом построить собственную карьеру.
Педри говорит, что я был его кумиром. Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств [между нами]», – сказал экс-хавбек «Барселоны», объявивший на днях о завершении карьеры.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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