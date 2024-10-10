Иньеста об уходе Хави из «Барсы»: «Неприятная ситуация. Но тренер должен быть готов к подобному»

Андрес Иньеста высказался о тренерской карьере Хави в «Барселоне».

Хави возглавил команду в 2021 году и покинул пост главного тренера по окончании сезона-2023/24. О своем уходе Хави заявил на пресс-конференции 27 января после поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5. Позже руководство клуба дало понять, что тренер остается, но в итоге летом Ханс-Дитер Флик сменил Хави.

«Ситуация была неприятной, но я думаю, что, будучи тренером, ты должен быть готов к подобному», – сказал бывший партнер Хави по «Барселоне» и сборной Испании .