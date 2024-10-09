Игрока «Гвадалахары» не наказали за взрыв петарды в пресс-центре клуба. Мексиканская федерация не может отреагировать на инцидент, случившийся вне матча
Хавбек «Гвадалахары» взорвал петарду перед началом пресс-конференции на прошлой неделе. Журналисты и два игрока клуба в тот момент находились в зале, о травмах не сообщалось.
26-летний Альварадо взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения. По словам игрока, это была шутка над его товарищами по команде.
Федерация футбола Мексики заявила, что не будет наказывать полузащитника, поскольку принятие решения по данному эпизоду не входит в их компетенцию.
«Согласно регулирующим полномочиям дисциплинарной комиссии, случившееся на прошлой неделе не подлежит санкциям, поскольку произошло на территории клуба после тренировки.
Правила о санкциях не применяются, поскольку [инцидент] не произошел в контексте матча, санкционированного Федерацией», – сообщили в организации информационному агентству Efe.
Игрок «Гвадалахары» взорвал петарду в пресс-центре команды – он хотел подшутить над партнерами. Лига не может наказать Альварадо и просит клуб расследовать инцидент
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