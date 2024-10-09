Игрока «Гвадалахары» не наказали за взрыв петарды в пресс-центре клуба. Мексиканская федерация не может отреагировать на инцидент, случившийся вне матча

Роберто Альварадо избежал наказания за взрыв петарды в пресс-центре клуба.

Хавбек «Гвадалахары» взорвал петарду перед началом пресс-конференции на прошлой неделе. Журналисты и два игрока клуба в тот момент находились в зале, о травмах не сообщалось.

26-летний Альварадо взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения. По словам игрока, это была шутка над его товарищами по команде.

Федерация футбола Мексики заявила, что не будет наказывать полузащитника, поскольку принятие решения по данному эпизоду не входит в их компетенцию.

«Согласно регулирующим полномочиям дисциплинарной комиссии, случившееся на прошлой неделе не подлежит санкциям, поскольку произошло на территории клуба после тренировки.

Правила о санкциях не применяются, поскольку [инцидент] не произошел в контексте матча, санкционированного Федерацией», – сообщили в организации информационному агентству Efe.

Игрок «Гвадалахары» взорвал петарду в пресс-центре команды – он хотел подшутить над партнерами. Лига не может наказать Альварадо и просит клуб расследовать инцидент