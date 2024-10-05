Мексиканец взорвал петарду на пресс-конференции. Что за глупость?

Парень знаком Фодену и Санчо.

В Мексике странная история: футболист кинул петарду в пресс-центре клуба, пытаясь подшутить над одноклубниками.

При этом лига даже не может применить санкции.

Журналисты после такой шутки запротестовали

Мексиканская «Гвадалахара» проводила пресс-конференцию, в зале находились два игрока и журналисты. Вдруг в пресс-центре услышали взрыв.

Оказалось, это футболист «Гвадалахары» Роберто Альварадо кинул петарду. Позже он взял ответственность за инцидент. Объяснил, что не было намерений причинить вред – шутка такая. Просто не учел последствий.

Большая часть медиа сочла это неуместным и покинула зал. Но были и те, кто вернулся. Писали, что петарда попала в ногу оператору. Журналисты показали, что осталось от петарды.

Тем не менее, в соцсетях некоторые стали называть Альварадо El Petardo.

Как пишет ESPN, лига просит клуб провести внутреннее расследование и наказать виновных, а сама она по регламенту не имеет права накладывать санкции на игроков за подобные случаи.

В прошлом сезоне «Гвадалахара» побывала в четвертьфинале и полуфинале Апертуры и Клаусуры, сейчас в Апертуре она идет восьмой в таблице – мало пропускает, но достаточно редко забивает. Если брать матчи во всех турнирах, то в последних восьми команда выиграла всего дважды и проиграла половину. Так что инцидент не особо добавил настроения болельщикам.

Герой истории играл за Мексику на ЧМ. А в юности пересекался с Санчо и Фоденом в «Сити»

Роберто Альварадо не слишком известен в Европе, так как проводит всю карьеру у себя на родине – но в Мексике вполне узнаваем. Собрал шесть трофеев с разными клубами, дважды выигрывал со сборной Золотой Кубок КОНКАКАФ, брал бронзу Олимпиады.

Еще выходил минут на 20 на ЧМ-2022 в матче против Аргентины – получил желтую карточку, заехав бутсой по лицу Николасу Отаменди.

Его полное имя – Роберто Карлос Альварадо Эрнандес. В одних источниках утверждается, что отец назвал его так в честь бразильского футболиста, в других – в честь известного бразильского певца Роберто Карлоса. Мальчик в детстве хотел, чтобы его называли «Пьохо». Это прозвище аргентинского форварда Клаудио Лопеса, за которым пристально следил Альварадо, оно приклеилось и к мексиканцу.

Детство сложилось непросто, с деньгами было очень туго. Одним из худших дней стал тот, когда мама рассказала ему, как подралась с пьяным отцом на улице и упала в грязь. Негатив закалял, а на тренировках мексиканец себя не щадил – и стал профессиональным футболистом. В семье тоже наладилось – позже отец бросил пить.

Медиа описывали Альварадо, как парня с лицом ребенка, больше похожего на студента, чем на игрока, говорившего редко и почти не улыбавшегося. Хотя по последним интервью это не так заметно.

Альварадо рассказывал, что до 18 лет ездил на просмотр в «Ман Сити» и «Лестер». В «Сити» футболист застал Фила Фодена, Джейдона Санчо и Браима Диаса, но из-за правила ФИФА, запрещавшего подписывать несовершеннолетних игроков, остался в Мексике.

Впоследствии Альварадо говорил о том, что предпочел бы продолжить карьеру в Европе, но пока он играет в Мексике. В сентябре ему исполнилось 26 лет. В мире мексиканец за последние пару дней стал чуть известнее.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, Simon Barber; x.com/DurodeMarcarGDL/status/1841898843505414301/video/1 ; x.com/chapis_herrera/status/1841899386969751625