Жена Бальде о Ванде: «Есть женщины серьезные, искренние, чуткие. А есть те, кого мы по-итальянски зовем коровами»

Жена форварда «Спартака» сравнила Ванду Нару с коровой.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» , арендованный « », подозревает свою жену и агента в измене с Бальде, игравшим с ним за «Интер» в сезоне-2018/19.

«Они [Икарди и Ванда] живут за счет этого. Есть женщины серьезные, чувствительные, искренние, чуткие. От таких женщин пахнет чистотой.

А еще есть женщины, которых мы по-итальянски называем коровами», – написала Симона Гуатьери в соцсетях.

Икарди заподозрил, что Ванда изменяет ему с Бальде из «Спартака». Или не изменяет? Мы сами запутались

Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене Ванды с Кейта: «Они глупые как дети. Теперь даже кофе с ними не выпьем»