Жена Бальде о Ванде: «Есть женщины серьезные, искренние, чуткие. А есть те, кого мы по-итальянски зовем коровами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди Кейта Бальде соцсети девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Жена форварда «Спартака» Кейта Бальде сравнила Ванду Нару с коровой.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный «Галатасараем», подозревает свою жену и агента Ванду Нару в измене с Бальде, игравшим с ним за «Интер» в сезоне-2018/19.

«Они [Икарди и Ванда] живут за счет этого. Есть женщины серьезные, чувствительные, искренние, чуткие. От таких женщин пахнет чистотой.

А еще есть женщины, которых мы по-итальянски называем коровами», – написала Симона Гуатьери в соцсетях.

Икарди заподозрил, что Ванда изменяет ему с Бальде из «Спартака». Или не изменяет? Мы сами запутались

Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене Ванды с Кейта: «Они глупые как дети. Теперь даже кофе с ними не выпьем»

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11 комментариев

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Антон Абызов
Ответ Криштиану Роналду
Да вымя у Ванды хорошее
Красивая девка, как и Берлускони)
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Антон Абызов
А есть Зарема?)
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Alexander Prokofyev
че тут за Дом 2? кто с кем и кто кого?
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Alex Alex
Ответ Sekor
А Икарди - осёл. Так что все нормально.
Куколди
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Alex Alex
Вот бы кроссовер получился между Алвесом и Вандой...
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Добрый Ретроград
Ничего сока такая эта Симона Гуатьери. Только жаль, с негром хороводится.
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OldRedWhite
Бальде о Вальде )))
Это прибаутка такая !
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-1
-1
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Sekor
А Икарди - осёл. Так что все нормально.
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jackson_07
Лучше и не описать ее.
+7
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+7
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Football Forever
Сейчас у неё приток индийских подписчиков будет
+4
0
+4
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Криштиану Роналду
Да вымя у Ванды хорошее
+11
-1
+10
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