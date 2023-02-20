Ванда о жене Бальде: «Женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на своего спутника»

прокомментировала выпад в ее адрес со стороны супруги .

Сообщалось, что форвард «ПСЖ» , арендованный « », подозревает Ванду в измене с Бальде, игравшим с ним за «Интер» в сезоне-2018/19. Симона Гуатьери, супруга сенегальца, отреагировала на эту информацию так: «Есть женщины серьезные, чувствительные, искренние, чуткие. От таких женщин пахнет чистотой. А еще есть женщины, которых мы по-итальянски называем коровами».

«Иногда, получая такие сообщения, я понимаю, что женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на тех, кто рядом с ними», – отметила Нара в эфире Rai Due.

Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде. Кейта играл за «Интер» в сезоне-2018/19