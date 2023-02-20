Ванда о жене Бальде: «Женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на своего спутника»

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди Кейта Бальде девушки и спорт Ванда Нара Футбол

Ванда Нара прокомментировала выпад в ее адрес со стороны супруги Кейта Бальде.

Сообщалось, что форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный «Галатасараем», подозревает Ванду в измене с Бальде, игравшим с ним за «Интер» в сезоне-2018/19. Симона Гуатьери, супруга сенегальца, отреагировала на эту информацию так: «Есть женщины серьезные, чувствительные, искренние, чуткие. От таких женщин пахнет чистотой. А еще есть женщины, которых мы по-итальянски называем коровами».

«Иногда, получая такие сообщения, я понимаю, что женщины злятся на других женщин вместо того, чтобы злиться на тех, кто рядом с ними», – отметила Нара в эфире Rai Due.

Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде. Кейта играл за «Интер» в сезоне-2018/19

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8 комментариев

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Iuasamotu
Когда женщина злится, то достанется и мужчине, и её спутнице.
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Владимир Молявин
Начинается...
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Serge Vendino
А есть какой-то женский аналог "цитат Джейсона Стэтхэма"? Походу это оттуда
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kupezz
Баба не захочет, кобель не вскочит)
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Schiaff1no
Так она и не злится, а прямо глаголет кем Ванду считает
+4
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nobrainnopain
Бабские разборки ввели в олимпийскую программу?
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Sevuska
Есть женщины в итальянских селениях…
+9
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Аталанта расправила плечи
Солидаризация на основе половых органов. Современные мыслители не дадут нам заскучать.
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