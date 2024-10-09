ЭСК не признал ошибку с офсайдом «Родины» при голе «Арсеналу»: «Предоставленные ракурсы не позволяют делать вывод об очевидной ошибке». «Вне игры» видно с технической камеры

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала ассистента судьи в спорном эпизоде.

Момент повлиял на результат матча 13-го тура Мелбет Первой лиги: «Родина» сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1).

ЭСК считает, что ассистент судьи правильно не зафиксировал положение «вне игры» в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей голу в ворота «Арсенала» на 57-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды «Родина» №10 Рейна находился предположительно на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Арсенал» №8 Артемом Поповым в момент передачи мяча ему партнером по команде, и предоставленные ракурсы видеосъемки не позволяют комиссии делать вывод об очевидной ошибке ассистента, не зафиксировавшим положение вне игры у атакующего игрока.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ассистента не поднимать флаг, полностью соответствующее инструкциям и рекомендациям в неочевидных моментах принимать решение в пользу атакующей команды, и, соответственно, решение судьи засчитать взятие ворот команды «Арсенал». В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что ВАР не имел возможности начертить линии при проверке атакующей фазы перед взятием ворот в данной ситуации из-за плохого качества видеосъемки игрового эпизода, а имеющиеся ракурсы не доказывали очевидную ошибку ассистента. По этой причине комиссия поддерживает невмешательство ВАР в данную игровую ситуацию», – говорится на сайте РФС.

При этом журналист Сергей Ильев после матча выкладывал запись с технической камеры, где расположение игроков видно лучше, чем в трансляции, и для вывода об офсайде больше оснований. Рассматривали ли это видео в ЭСК, неизвестно. Как момент был показан в эфире и что видно в технической записи, смотрите ниже.

Напомним, «Родина» забила «Арсеналу» на 57-й минуте: в момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин предположительно находились в положении «вне игры».

Ильев уточняет, что на матче работала система ВАР: «Конспирологических теорий разводить не буду, но это косяк: перед голом «Родины» в момент передачи Рядно двое (!) игроков хозяев находились в офсайде. Окей, лайнсмен зевнул, но на матче работал ВАР – зачем тогда? Здесь просто достаточно было пересмотреть эпизод, даже не чертя линий, все слишком очевидно».

Матч проходил на «Сапсан Арене» в Москве, «Арсенал» сравнял счет на 88-й минуте. Команда из Тулы лидирует в Мелбет Первой лиге после 13 туров, «Родина» идет на 6-м месте. Таблицу турнира можно посмотреть здесь .

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