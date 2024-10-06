Промах дня. Из вратарской – в перекладину! 😱

Исполнил бывший любитель из Крыма.

«Ангушт» разгромил «Нарт Черкесск» во Второй лиге (3:0), но главный эпизод матча – дикий промах Ахьяда Гарисултанова.

Команда из Назрани при 2:0 во втором тайме почти сотворила гол защитниками: Абу-Муслим Хамхоев прострели во вратарскую – казалось, Гарисултанов спокойно замкнет. Но Ахьяд почти без сопротивления зарядил в перекладину – каааак? Комментатор уже вскрикнул, что это гол, а потом пришлось именно что спрашивать у вселенной: ну каааак?

А ведь в конце первого тайма Гарисултанов удачно добил и вывел «Ангушт» вперед. Здесь, из более очевидной позиции, не забил.

Гарисултанову 30 лет, он воспитанник «Ахмата». Балансирует на грани любитель-профессионал: с 2021-го по 2023-й выступал в чемпионате Крыма за «Алустон-ЮБК» из Алушты. В первый сезон трижды забил с пенальти. Потом заехал в севастопольский «Черноморец», теперь пробует в «Ангуште» из Назрани, играет и живет в Ингушетии.

«Ангушт» догнал «Нарт» благодаря этой победе: у обеих команд по 35 очков, они в середине таблицы группы 1 во Второй лиге Б после 28-го тура.

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