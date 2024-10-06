«Родина» забила «Арсеналу» из офсайда, следует из видео с технической камеры. На матче был ВАР, но гол не отменили
В матче 13-го тура Мелбет Первой лиги московская «Родина» забила тульскому «Арсеналу» на 57-й минуте предположительно после офсайда: в момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин находились в положении «вне игры».
Запись эпизода с технической камеры, по которой можно сделать такой вывод, опубликовал журналист Сергей Ильев. В трансляции матча повтора паса Рядно не было.
Ильев уточняет, что на матче работала система ВАР: «Конспирологических теорий разводить не буду, но это косяк: перед голом «Родины» в момент передачи Рядно двое (!) игроков хозяев находились в офсайде. Окей, лайнсмен зевнул, но на матче работал ВАР – зачем тогда? Здесь просто достаточно было пересмотреть эпизод, даже не чертя линий, все слишком очевидно».
Матч проходил на «Сапсан Арене» в Москве, «Арсенал» сравнял счет на 88-й минуте. Команда из Тулы лидирует в Мелбет Первой лиге после 13 туров, «Родина» идет на 6-м месте. Таблицу турнира можно посмотреть здесь.
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