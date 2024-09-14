Саша Здьелар: «Два месяца назад было предложение с Ближнего Востока, ЦСКА рассчитывает на меня. Чувствую себя как дома, как в «Партизане»
Саша Здьелар рассказал, что мог покинуть ЦСКА минувшим летом.
— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.
— Два месяца назад действительно было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это неважно. Я — игрок ЦСКА.
— Почему эта сделка не состоялась?
— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением контракта.
— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?
— Чувствую себя как дома, как в «Партизане». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем, – сказал хавбек ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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