Саша Здьелар: «Два месяца назад было предложение с Ближнего Востока, ЦСКА рассчитывает на меня. Чувствую себя как дома, как в «Партизане»

Саша Здьелар рассказал, что мог покинуть ЦСКА минувшим летом.

— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.

— Два месяца назад действительно было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это неважно. Я — игрок ЦСКА.

— Почему эта сделка не состоялась?

— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением контракта.

— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?

— Чувствую себя как дома, как в «Партизане ». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем, – сказал хавбек ЦСКА.