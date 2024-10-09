Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ». Цена снижена с 5,5 до 5 млн фунтов
Криштиану Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ».
Он был выставлена на продажу еще в начале 2023 года за 5,5 миллиона фунтов, теперь цена снижена до 5 млн.
В доме, расположенном недалеко от Манчестера, имеются 7 спален, 6 ванных комнат, бассейн, большой кинозал, теннисные корты. На примыкающем земельном участке есть гостевой домик с двумя спальнями.
После ухода из «Манчестер Юнайтед» (на фоне критики клуба и главного тренера Эрика тен Хага в интервью Пирсу Моргану) португалец перешел в саудовский «Аль-Наср», где сейчас и выступает.
Похоже, Роналду не менял жилье в Англии из-за блеяния овец. Но Эвра все равно потроллил Криша
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Manchester Evening News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости