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Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ». Цена снижена с 5,5 до 5 млн фунтов

Криштиану Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ».

Он был выставлена ​​на продажу еще в начале 2023 года за 5,5 миллиона фунтов, теперь цена снижена до 5 млн. 

В доме, расположенном недалеко от Манчестера, имеются 7 спален, 6 ванных комнат, бассейн, большой кинозал, теннисные корты. На примыкающем земельном участке есть гостевой домик с двумя спальнями. 

После ухода из «Манчестер Юнайтед» (на фоне критики клуба и главного тренера Эрика тен Хага в интервью Пирсу Моргану) португалец перешел в саудовский «Аль-Наср», где сейчас и выступает. 

Похоже, Роналду не менял жилье в Англии из-за блеяния овец. Но Эвра все равно потроллил Криша

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Англия
бизнес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
деньги
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