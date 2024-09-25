Далот об общении с Роналду: «Каждый раз я чувствую себя богаче – в личностном плане. Если ему комфортно с вами, вы выйдете с чем-то новым»
Диогу Далот высказался о пользе общения с Криштиану Роналду.
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии побеседовал с Рио Фердинандом на TNT Sports. В частности, он ответил на вопрос о сходствах между ним и португальским форвардом.
«Я многому у него научился, и я знаю, что ты тоже близок с ним.
Каждый раз, когда я ухожу от него, я чувствую себя богаче. Я не говорю о деньгах, нет, он не дает мне денег. Но в личностном плане, если ему действительно комфортно с вами, вы выйдете от куда угодно с чем-то новым, чему научились у него», – заявил Далот.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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