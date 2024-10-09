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  • Игнашевич об Акинфееве: «Были локальные конфликты на поле – он посылал нас на три буквы, когда мы в Питере пропустили на 93-й. Но как у вратаря и защитника – полное понимание»
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Игнашевич об Акинфееве: «Были локальные конфликты на поле – он посылал нас на три буквы, когда мы в Питере пропустили на 93-й. Но как у вратаря и защитника – полное понимание»

Сергей Игнашевич рассказал о конфликтах с Игорем Акинфеевым в ЦСКА и сборной.

– Слышал, что с Игорем Акинфеевым вы не общались, но при этом играли в одной команде. Коммуникация между вратарем и центральным защитником – это важная часть. Если вы не общались, это вообще как возможно? – спросил Федор Смолов.

– Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении – 10 лет. Общих интересов не было.

Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Но конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.

– Грубо говоря, обычная стычка на тренировке.

– Да. И в игре было на чемпионате Европы.

Но если говорить как про вратаря и защитника, то на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь.

Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол – 3:1. Идем обниматься [после финального свистка], а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы.

– Мне кажется, он поменялся после Евро-2016. В лучшую сторону.

– После Евро или после чемпионата мира?

– После Евро-2016, мне кажется.

– А после чемпионата мира 2014-го? Помнишь, когда у него ошибка была? – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России Игнашевич.

«Еще я помню, был отборочный матч, мы играли в Молдавии. Кажется, 2:0 вели, и вышел Глушак, срезал с ближней штанги – на дальней забили. Тоже в конце матча.

И все Глушака обвинили, ха-ха-ха. Это тоже как раз было, что Акинфеев пропустил гол. Он очень переживательно относился, к своим коллегам в первую очередь, которые допускали. Мне кажется, после Евро-2016 этого стало намного меньше», – добавил Смолов.

Игорь Акинфеев: «Игнашевич уходил – у меня слезы были, Березуцкие – тоже!»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Smol Talk
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