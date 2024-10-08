Рафинья создал 39 голевых моментов в 11 матчах сезона за «Барсу» – больше, чем любой игрок топ-5 лиг

Рафинья Диас лидирует в топ-лигах по числу созданных моментов.

В нынешнем сезоне полузащитник «Барселоны» создал 39 голевых моментов во всех турнирах – больше, чем любой другой игрок, выступающий в топ-5 лиг.

В 11 матчах за «Барселону» в сезоне-2024/25 Рафинья отметился 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .