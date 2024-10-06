Левандовски разошелся – хет-трик за 25 минут! Забивает больше Холанда

Герой «Барсы».

«Барселона» разгромила «Алавес», закрыв все вопросы еще в первые полчаса – 3:0.

Все решил 36-летний Роберт Левандовски: оформил хет-трик, продолжает клепать голы.

Левандовски развлекся – хет-трик за 25 минут!

Быстро, да?

⚽️7’ – сначала Левандовски замкнул навес Рафиньи со штрафного, идеально ударив головой.

⚽️22’ – снова Рафинья прошел по флангу, закинул прямо в штрафную, а поляк мастерски замкнул.

⚽️32’ – забивал Роберт даже с паса Эрика Гарсии, тот заменил травмированного Феррана Торреса.

Управился за первые 25 минут!

Левандовски отыграл матч до конца – конечно, в эконом-режиме. «Мы тренируемся только два дня между матчами. Впервые играем в таком жестком графике. Без полного восстановления. Разница в днях отдыха – два или три. Устаю, очень сильно», – признается поляк.

Ничего не поделать. Роберт много забивает, без него «Барсе» сейчас никак нельзя.

Левандовски разрывает на старте сезона

Ветеран в невероятной форме. Все из-за прихода тренера Ханси Флика: с ним Левандовски выдавал сильнейшие годы за «Баварию», сейчас тоже в порядке. А ведь прошлый сезон при Хави форвард откровенно завалил.

В чем секрет? Роберт раскрывает: «Я получаю отличные передачи, так легче забивать голы. В целом вся предсезонная подготовка прошла очень хорошо, была проделана хорошая работа. Команда очень сильна».

«Нет, форма Левандовского меня не поражает, – признается Флик. – Если рядом те, кто ему помогает, то он сможет забивать еще больше. Стоит похвалить всех. Вся команда поддерживает Левандовского, а это очень важно».

Он оправдывает доверие.

● Левандовский – главный бомбардир в топ-лигах, сейчас у него 12 голов во всех турнирах. У Эрлинга Холанда 11, Харри Кейн забил 10.

● Конечно, Роберт лидирует и в Ла Лиге. Там у него 10 голов, вторым идет Айосе Перес с шестью. Где-то далеко Килиан Мбаппе.

● Всего у Левандовского аж 184 гола в топ-лигах после 30 лет – лишь у Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича больше.

● Быстрее Левандовского хет-трик за «Барселону» оформляли лишь трое: Самуэль Это′О (24 минуты), Хусто Техада (28 минут) и Лионель Месси (30 минут).

● Это 24-й хет-трик форварда в карьере: 14 в «Баварии», пять за Польшу, еще по два в «Дортмунде» и «Барсе», а также один за «Знич Прушкув».

«Барса» первая – с отрывом в три очка. Скоро класико

Снова отрываются от «Мадрида» на три очка. Впереди – международный перерыв.

После него у «Барсы» матч с «Севильей» в Ла Лиге, потом встреча с «Баварией», а закроют отрезок важнейшим класико. С «Реалом» встретятся 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce; Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press