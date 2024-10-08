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«Женский футбол развивается во всех аспектах, но мы не можем стоять на месте и довольствоваться этим». Экс-футболистка «Арсенала» и «Челси» Асанте об игре

Экс-игрок сборной Англии Анита Асанте высказалась о развитии женского футбола.

«Женский футбол развивается во всех аспектах. Нам нужно не забывать про тренеров и предоставлять им максимальную поддержку и ресурсы, чтобы получился наилучший продукт.

Я не осознавала, сколько интенсивности, мыслительной деятельности и детализации в каждом аспекте работы тренера, пока сама не занялась этим. Мы не всегда учитываем такие вещи, как организация пресс-конференций, ежедневные изменения в доступности игроков и необходимость адаптировать свои планы тренировок. 

Прелесть женского футбола в том, что это все еще развивающаяся инфраструктура, и у нас все еще есть возможность сделать ее такой, какой мы хотим ее видеть.

Тренеры хотят того же, что и болельщики и игроки, но в них тоже нужно вкладываться. Нам нужно адаптироваться к меняющемуся ландшафту, задействовать больше женщин в футболе в целом. Мы не можем стоять на месте. Мы не можем быть удовлетворены тем, где находимся. Нужно продолжать развиваться», – написала в своей колонке игравшая за «Арсенал», «Челси» и «Астон Виллу» Асанте, которая сейчас тренирует женскую команду «Бристоль Сити».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЧелси
logoАстон Вилла
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женский футбол
logoсборная Англии жен
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logoАнита Асанте
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