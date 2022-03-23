«Моя миссия – показать, что я горда быть темнокожей женщиной в футболе, вдохновлять девочек даже прической». Экс-игрок «Челси» Асанте о борьбе с расизмом

рассказала о том, какой вклад она вносит в борьбу с расизмом в футболе.

«Моя миссия как игрока очевидна – показать, что я горда быть темнокожей женщиной в футболе. И, надеюсь, вдохновлять девочек, [показывая] что это в принципе возможно. Это касается всего: как я веду себя, какая у меня прическа и так далее.

Думаю, важно все время быть настоящей и использовать все доступные мне платформы, чтобы добиться образовательного эффекта и выступать в качестве поддержки.

У игроков всегда есть мой номер, адрес электронной почты, мои контакты в соцсетях. Они могут связаться со мной по любому вопросу. Думаю, чрезвычайно важно, чтобы существовали такие связи, которых, возможности, нет у них на рабочем месте или в школе. [Также важно] постоянно говорить об этом и смело работать каждый день, пытаясь что-то изменить лично или сообща», – сказала футболистка , ранее игравшая за .