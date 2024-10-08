Пименов о Сафонове в «ПСЖ»: «Мегакруто, сумасшедшая реклама РПЛ. Нужно поаплодировать «Краснодару», Галицкому и тем, кто устроил эту сделку»

Руслан Пименов поделился мнением о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

25-летний российский голкипер перешел во французский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

– Удивил трансфер Сафонова в «ПСЖ»?

– В нынешней ситуации – да. Потому что это сумасшедшая реклама РПЛ. Для России мегакруто, что такой трансфер произошел, ведь «ПСЖ » – главный клуб Франции.

Нужно поаплодировать «Краснодару » и Галицкому за то, что не стал удерживать Сафонова, а также тем, кто эту сделку устроил.

Мне понятно, почему выбор пал на него. Он был, грубо говоря, шестым или седьмым в списке. Например, ты играешь в «Ювентусе» или «Милане», и тебя зовут в «ПСЖ». Смотришь на конкурента – Доннарумма . Ты не пойдешь вторым вратарем в «ПСЖ», играя в своем топ-клубе.

Выбор пал на Матвея. За небольшие для себя деньги они взяли вратаря, который будет конкурировать с Доннаруммой. Тем более, тот привез два мяча в игре с «Арсеналом». Но Сафонову не надо смотреть на ошибки конкурента, ему надо не допускать своих.

Матвей получит шанс. У «ПСЖ» много матчей, поэтому он будет играть. Но конкуренцию никто не отменял, – сказал бывший форвард «Метца» Руслан Пименов .

Пименов об игре во Франции: «Москва – самый удобный мегаполис в мире. Не успел в Европе пообедать до 15:00, уже нигде не поешь. Удивляло, что после тренировок вино стояло – у них можно»