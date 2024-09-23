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  • Алаев о судействе и Мажиче: «Когда мы платим, а все решает один человек — это неправильно. Странно, что лига не может подать в ЭСК» 
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Алаев о судействе и Мажиче: «Когда мы платим, а все решает один человек — это неправильно. Странно, что лига не может подать в ЭСК» 

Президент Мир РПЛ высказался о судействе и Милораде Мажиче.

Серб – глава департамента судейства и инспектирования РФС. Ранее состоялась встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем и председателем экспертно‑судейского комитета Павлом Каманцевым.

— С Мажичем не общался, но остаюсь при своих словах. Встреча — это хорошо, диалог лучше, чем его отсутствие. Я общался с клубами, но не могу сказать, что все остались довольны. Не получили они ответы. Когда люди хотят общаться — это дорога двусторонняя. А когда встречу определила повестка, такое ощущение, что его попросили. 

Опять же, главное, что встреча была. Более того, мы с руководителями клубов обсуждали направление. Будем выстраивать отношения. Мы с уважением относимся к РФС и будем взаимодействовать. Когда мы платим, а все решает один человек — это неправильно.

— Почему вас не было на встрече?

— Приглашение было, но я был не в России.

— Как‑то не стыкуется, что руководитель лиги не общается с Мажичем.

— Я не хочу создавать напряжения. Если я еще буду выносить на публику отношения или их отсутствие с Мажичем… Ну, неправильно. Правильно было бы провести встречу год назад. Человек выпал, выбрал такую систему отношений. То, что мы начнем общаться, вряд ли изменит ситуацию. Но замечания мы давать будем. Не будет такого, что мы будем давать деньги, а решать все будем не мы.

— Вопрос представительства РПЛ в ЭСК РФС обсуждали?

— Я был в ЭСК, вместе собирались и слушали. Без права голоса. Обсуждалось представительство, поднимался данный вопрос. Также мне странно слышать, что лига не может подать в ЭСК. Мы настроены выстраивать отношения и что‑то поменять. Участник лиги был представителем ЭСК, имел возможность понимать, как все проходит. Забегать вперед не буду. Надеюсь, что предложение по представительству будет поддержано, — сказал Александр Алаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoОрганизация РПЛ
logoсудьи
Милорад Мажич
logoАлександр Алаев
деньги
ЭСК РФС
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