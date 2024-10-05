Директор «Ростова» об арбитрах РПЛ: «Нам не нравится их работа, градус дошел до уровня кипения. Не можете судить – мы будем об этом говорить»

Спортивный директор «Ростова» резко высказался о судействе в Мир РПЛ.

Ранее Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибку Сергея Карасева в эпизоде с неудалением с поля игрока махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на 23-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом » (0:0).

Ростовчане идут на восьмом месте в таблице Премьер-лиги. Следующий матч они проведут 5 октября со «Спартаком».

– Мы получили решение, что нужно было удалять футболиста махачкалинского «Динамо».

– Но это ничего не меняет.

– Мы хотя бы получили ответ. До этого нам говорили, что нарушений не было.

– На ваши слова после матча с «Локомотивом» тоже не было реакции?

– Нет. А что такого [сказал]?

– Грань не перешли, но Мажичу могло не понравиться.

– Мне без разницы. А нам не нравится их работа. И что? Разве количество ошибок уменьшилось? «Ахмату» не дали 200% пенальти [в матче с «Крыльями Советов»] – ВАР не увидел наступ.

– По ощущениям, чаще всего вопросы к судьям возникают именно после матчей «Ростова».

– У нас точно такое же ощущение. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с нашей активной позицией, а может быть, просто совпадение.

Считаю, что каждый должен выполнять свою работу достойно. Судите хорошо – не будет вопросов. А если не можете судить, мы будем об этом говорить.

– «Динамо» Махачкала тоже активно критиковало судейство. В итоге, Мажич приехал на их матч. Позовете в «Ростов», чтобы говорить?

– А зачем нам с ним говорить? Если есть изменения в трактовках и правилах, нам об этом должны говорить до начала сезона. А не тогда, когда градус дошел до уровня кипения, и встречу с клубами организовали перед 8-м туром.

Встречи для галочки не нужны, работа должна быть системной. Я со многими разговаривал – встреча клубов с Мажичем была чистой формальностью.

Руководителям и тренерам российских клубов показали презентацию на английском языке со статистикой ошибок и разных моментов. Вы что-то подчеркнули из этого?

– Нет.

– Я даже отказался в этом участвовать, потому что знал, как будет проходить встреча, – заявил Алексей Рыскин .

«Для тебя контакт недостаточный, но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» выложил песню с критикой работы Карасева на матче с «Динамо» Махачкала